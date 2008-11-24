Ющенко призывает ВР до конца года подготовить бюджет-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Верховная Рада до конца года должна сформировать государственный бюджет на 2009 год.

Об этом он сказал в интервью “5-му каналу”, которое транслировалась вечером, 23 ноября.

"Это не быстрая работа. Но если мы проведем эту работу, чтобы страна вошла в 2009 год с бюджетом, это будет совместная большая победа", - отметил Президент, выразив мнение, что для формирования бюджета-2009 парламенту необходимо 4-5 недель.

"До конца года надо найти взаимопонимание в стенах парламента и дать ответ на кризисные явления", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, принятие бюджета в следующем году, а также законов, которые бы минимизировали последствия экономического кризиса, является важнейшим приоритетом.

Президент подчеркнул, что "стабилизационный пакет еще следует дополнить не одним законом и не одними позициями, которые усилили бы нашу экономическую, фискальную и монетарную политику".

"Я склоняю политических лидеров к тому, что было бы очень хорошо, чтобы мы сформировали экономическую доктрину, по крайней мере, на месяц-полтора, и обеспечили ее реализацию в парламенте", - заметил В.ЮЩЕНКО.