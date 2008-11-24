Рецессия повысит конкурентоспособность Европы

Скоординированные национальные программы стимулирования и ускоренное расходование региональных фондов помощи являются ключевыми элементами плана экономического оздоровления, который 26 ноября представит Европейский союз, сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу полагает, что ЕС, приняв экспансионистскую финансово-бюджетную политику, может не только вывести Европу из рецессии, но и повысить ее долгосрочную конкурентоспособность.

"Расходы для победы над рецессией должны быть умными расходами, - заявил Баррозу. - Мы должны инвестировать в сферы, жизненно важные для нашей будущей конкурентоспособности - инфраструктуру, науку и инновации, чистые технологии, энергетическую эффективность, образование и профессиональную подготовку".

По утверждениям некоторых источников, Еврокомиссия предложит правительствам ЕС утвердить программу финансового стимулирования размером около 130 млрд. евро, что эквивалентно 1% суммарного ВВП блока, объединяющего 27 государств. Однако источники сообщают, что представители Еврокомиссии, информируя правительства о своем предложении на прошлой неделе, не называли конкретную цифру, подчеркивая, что программу каждой страны следует формировать, исходя из нынешней силы или слабости ее бюджета.

Например, в Испании профицит бюджета в прошлом году оставил 2,2% ВВП, и страна уже воспользовалась этим, чтобы снизить налоги и увеличить расходную часть бюджета. Однако такие страны как Франция и Италия были менее дисциплинированы в годы, когда темпы роста европейской экономики были здоровыми, и теперь имеют меньше пространства для маневрирования. В самом сложном положении находится Ирландия, которой в будущем году грозит увеличение бюджетного дефицита до 6,5% ВВП, что больше чем в два раза выше лимита, установленного европейским договором о стабильности и экономическом росте.