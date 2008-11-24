Закарпатцы забрали из кредитных союзов только 1% вкладов

За последние три месяца жители Закарпатской области забрали из кредитных союзов не более 1% вкладов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Совета закарпатской лиги кредитных союзов, председатель правления кредитного союза «Бескид» Василий ШЕРЕГИЙ.

По его словам, нынешние проблемы больно ударили по фондовому рынку и банковской системе, вместо этого кредитные союзы практически не чувствуют трудностей. Поэтому нет оснований волноваться за деньги, которые находятся в кредитных союзах.

Вместе с тем он считает, что государство должно поддержать не только капитал акционеров банков, но и кредитные союзы, которые являются объединениями граждан-вкладчиков, - прокомментировал В. ШЕРЕГИЙ.

Он сообщил, что Закарпатская лига кредитных союзов была создана в 2005 году, на сегодня в нее входят 14 из 25 зарегистрированных в области союзов.

По подсчетам лиги, членами закарпатских кредитных союзов являются 113 тысяч человек.