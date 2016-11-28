Вкладчикам банка "Финансы и кредит" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 28 ноября 2016 года возобновляет выплаты средств вкладчикам ликвидируемого банка "Финансы и Кредит", сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, для получения средств вкладчики банка "Финансы и Кредит" с 28 ноября 2016 года до 10 января 2017 года включительно могут обращаться в учреждения банка "Пивденный".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит". Временная администрация Фонда гарантирования работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк "Финансы и Кредит" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.