Ликвидацию банка сына Януковича продлили до 2020 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил до 2020 года ликвидацию "Всеукраинского банка развития", принадлежащего сыну экс-президента Украины Александру Януковичу, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, Фонд гарантирования также продлил полномочия ликвидатора банка Сергея Михно.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 21 декабря 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития". С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным.

Владеющая банком группа компаний "МАКО", принадлежащая сыну экс-президента Александру Януковичу, заявляла, что ходатайство об отмене санкций рассматривается в Суде справедливости ЕС и также группа намерена обжаловать решение НБУ в украинском суде. При этом группа признавала, что банк находится в сложной ситуации в результате потери отделений в Крыму и на востоке Украины, в связи с чем рассчитывала на поддержку НБУ.

"Всеукраинский банк развития" (г. Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.