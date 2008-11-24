Великобритания может национализировать банки

Правительство Великобритании угрожает национализировать все крупнейшие частные банки страны в случае, если они не будут в полном объеме кредитовать мелкий и средний бизнес, сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на лондонскую газету Independent, которая публикует статью о специальном антикризисном плане, разрабатываемом кабинетом Гордона Брауна.

Столь жесткие и беспрецедентные меры призваны ограничить негативные последствия наступающего спада для экономики Соединенного королевства.

На Великобританию "накатывается" вторая волна банковского кризиса. Она связана с тем, что в последние недели частным британским банкам не удается привлечь в нужных количествах столь необходимых им новых финансовых средств с мирового рынка частного кредитного капитала. В результате их финансовые позиции значительно ухудшились. Сейчас в деловом мире лондонский Сити даже стали называть "Рейкьявик на Темзе", предрекая повторение местными банками судьбы их исландских коллег, которые разорились в начальной стадии нынешнего цикла финансового кризиса из-за неспособности привлечь новые кредитные средства.