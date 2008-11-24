Доллар на межбанке подешевел до 6,20/6,35 грн.

Евро опустилось до 7,79/7,99 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 6,2000/6,3500 грн., цены на российскую валюту упали – 0,2220/0,2285 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 7,7945/7,9935 грн. Об этом сообщает финансовая компания ИнтерБизнесКонсалтинг . На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2579/1,2581 (пятница – 1,2520/1,2522) долл. США.

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