Американский инвестбанк Morgan Stanley понизил прогноз роста ВВП России

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley понизил прогноз роста ВВП России в 2017 году до 1,2% с 1,4% из-за более жесткой бюджетной политики, которая окажет давление на потребительский спрос, передает Bloomberg.

Эксперты банка ожидают ускорение роста российской экономики позже - в 2018 году в преддверии президентских выборов.

Читайте такжеСоветник Путина приравнял состояние российской экономики к инфаркту миокарда«Темпы роста экономики России по-прежнему будут зависеть от динамики нефтяных котировок, а также от внутренней и внешней политики. Относительно цен на нефть наши ожидания остаются без изменений. Мы ожидаем, что в среднем стоимость нефти марки Urals в 2017 году составит $50 за баррель и поднимется до $53 за баррель в 2018 году. Между тем планируемая жесткая экономия окажет давление на потребительский спрос, который, по нашим новым оценкам, вырастет в 2017 году на 1,1% против 2,1%, ожидавшихся ранее», - говорится в сообщении банка.

Эксперты инвестбанка выделяют несколько вариантов действий для российских властей. В частности, они указывают на возможность сохранения жесткой бюджетной политики или запуска стимулирования экономики за счет дополнительных нефтяных доходов из-за роста цен на нефть. Кроме того, по мнению Morgan Stanley, российское правительство может либо начать проведение структурных реформ, либо сохранить статус-кво. Однако в отсутствие реформ потенциальный рост экономики в 2017-2019 гг. будет ограничен уровнем 1,1% в годовом выражении, а в долгосрочной перспективе рост ВВП составит не более 1,8% в год, считают эксперты банка.