Украину из кризиса будет выводить правительство Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что именно ее правительство будет выводить страну из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

«Я убеждена, что нашему правительству и придется выводить страну на этом очень тяжелом пути мирового финансового кризиса и ставить на надежный путь экономического развития», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр выразила мнение, что у страны будут и экономические, и финансовые потери. «К сожалению, это придется констатировать», - добавила она.