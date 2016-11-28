"Укрнафта" перевела все закупки в систему ProZorro

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" перевела закупки своих структурных подразделений в систему публичных закупок ProZorro, сообщает пресс-служба компании.

"Укрнафта" продолжает реформирование системы закупок, подключив к ProZorro региональные подразделения компании. C 14 по 28 ноября 2016 года структурные единицы компании разместили заявки на электронные закупки в системе ProZorro на общую сумму свыше 2,9 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "Укрнафта" провела обучение специалистов в сфере закупок из структурных единиц в Полтавской, Сумской, Черниговской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Тренинги были организованы 7 и 15 ноября в Ахтырке (Сумская область) и Долине (Ивано-Франковская область) силами сотрудников компании и представителей электронной площадки zakupki.prom.ua.

"По состоянию на 28 ноября "Укрнафта" разместила в системе ProZorro 35 заявок на сумму более 32 миллионов гривень. Были объявлены тендеры на трубы, трубопроводную арматуру, смазочные материалы, металлопрокат, запасные части для автомобильной и офисной техники", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в начале октября "Укрнафта" начала работу с Crown Agents (мировым экспертом в области институционального развития и управления поставками) в рамках проекта по реформированию процессов закупок.

В конце октября компания присоединилась к электронной системе публичных закупок Prozorro и разместила в этой системе первое тендерное предложение на закупку масел и трубной продукции ориентировочной стоимостью 21 миллион гривень. Тогда же стартовал процесс привлечения к системе публичных закупок структурных подразделений компании.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля компании в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа – 7,6%. Буровые управления "Укрнафты" имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяную и 177 газовых скважин. "Укрнафта" владеет 537 АЗС почти во всех регионах Украины. 50%+1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Prozorro – электронная система публичных закупок, позволяющая участникам открыто проводить и участвовать в тендерах. Система создана в 2015 году, гарантом прозрачности разработки и работы системы выступает Transparency International Ukraine. С 1 августа 2016 года система Prozorro стала обязательной для использования всеми государственными заказчиками Украины.