Банки Киева покупают доллар по 6,14 грн.

Наличный курс покупки доллара в понедельник, 24 ноября, в коммерческих банках Киева превысил показатель 6,14 грн., продажи – 6,26 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах комбанков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Альфа-Банк Украина»: покупка - 6,14 грн./доллар, продажа – 6,15 грн. грн./доллар;

«Укрсоцбанк»: покупка - 6,15 грн./долл., продажа – 6, 26 грн./долл.;

«Сведбанк»: покупка – 6,17 грн./долл., продажа – 6,26 - грн./долл.;

«Приватбанк»: покупка – 6,2 грн./долл., продажа – 6,26 грн./долл.;

«Хрещатик»: покупка - 6,2 грн./долл., продажа – 6,2640 грн./долл.,

«Правэксбанк»: покупка – 6,26 грн./долл., продажа - 6, 2642 грн./долл.

В «Ощадбанке» курс покупки доллара составлял 6,25 грн./дол., продажи – 6,26 грн./долл., в «Укрэксимбанке» - 6,17 грн./долл. и 6,2642 грн./долл., соответственно.

Курс доллара в обменных пунктах в центре Киева в среднем в первой половине дня составлял: продажа - 6,25 грн./долл., покупка – 6,26 - 6,28 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 6,1717 грн. за доллар, снизив его в сравнении с курсом на 21 ноября на 2,9% (с 5,9988 гривни за 1 доллар).

С 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.

В понедельник, 24 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 6,2000/6,3500 грн.

Однако, по состоянию на 12.00, курс на межбанке составил 6,5000/6,7000 грн.