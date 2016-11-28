Сводный бюджет Украины ушел в "минус" на 27 миллиардов

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-октября текущего года составил 26,866 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 26,792 млрд грн.

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Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, дефицит государственного бюджета за этот период составил 60,303 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 2,768 млрд грн.

Также сообщается, что местные бюджеты по итогам 10 месяцев сведены с профицитом на уровне 33,437 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-сентября составил 31,692 млрд, дефицит госбюджета - 63,401 млрд грн.