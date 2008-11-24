К 12:00 доллар на межбанке вырос до 6,55/6,70 грн.

К 12:00 торги по доллару США на межбанке выросли с 6,2000/6,3500 грн. до 6,5500/6,7000 грн.

Об этом сообщает финансовая компания ИнтерБизнесКонсалтинг .

На рублевом рынке к 12:00 цены поднялись с 0,2220/0,2285 грн. до 0,2270/0,2350 грн.

В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 27,6310 (+0,1135) рубля.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня к 12:00 повысились до 1,2627/1,2629 грн. (во время открытия торгов – 1,2579/1,2581 грн.) Цены на валютную пару евро-гривня к 12:00 ушли вверх 8,2665/8,4660 грн. (во время открытия торгов – 7,7945/7,9935 грн.).