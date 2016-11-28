Die Presse: доллар и евро скоро поравняются

Об этом пишет Оливер Гримм в статье "Евро и доллар скоро поравняются", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

По обе стороны Атлантики назревает идеальный шторм, который может подтолкнуть стоимость евро к самому низкому уровню за 15 лет. К осени в четырех крупных странах-членах еврозоны будет принято решение о том, удастся ли популистской, антиглобалистской, враждебно настроенной к Европе волне смыть основы центристского управления государством. Премьер-министр Италии Маттео Ренци связал свою политическую судьбу с референдумом по конституционной реформе, который пройдет в это воскресенье; 15 марта Нидерланды выбирают новый парламент; первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля; осенью пройдут выборы в немецкий Бундестаг. Эти четыре события станут причиной небывалой напряженности на валютных рынках.

"Я полагаю, что за день до второго раунда во Франции нужно будет выпить", - прохрипел Кит Юкес, главный экономист французского банка Société Générale, на Bloomberg TV. Вера в способность европейцев укрепить их общую валюту путем решительных реформ и оживления экономики, так и не выросла в течение семи лет с момента начала кризиса в Греции.

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В США, в свою очередь, совпадение двух обстоятельств ведет к резкому росту доллара. Во-первых, в декабре Федеральная резервная система, вероятно, поднимет свои основные процентные ставки. Этот отход от политики нулевой процентной ставки центрального банка США сделает доллар и связанные с ним ценные бумаги более привлекательными для иностранных инвесторов. Во-вторых, надежду на рост также дает заявление избранного президента США, Дональда Трампа, о намерении в течение десяти лет инвестировать в модернизацию американской инфраструктуры половину или даже целый миллиард долларов. Неясно, удастся ли Трампу провести это малоперспективное намерение через Конгресс, в котором доминируют республиканцы. Но сама перспектива фискального стимулирования американского бума способствует росту доллара. После победы Трампа на выборах 8 ноября, евро потерял более пяти процентов своей стоимости по отношению к доллару.

Парадоксальные последствия для США и Европы

Société Générale ожидает, что уже в первые три месяца нового года евро и доллар поравняются. В последний раз так было в 2002 году. Bloomberg News спросили валютных трейдеров о том, упадет ли курс евро до уровня доллара к концу 2017 года. В общей сложности, трейдеры оценили возможность такого сценария в 43 процента. "Победа Трампа изменила ситуацию", - написал рыночный стратег-аналитик Джордж Саравелос из Deutsche Bank.

Но смена курса в соотношении евро-доллар на валютных рынках может иметь парадоксальные последствия для будущего Европы и Соединенных Штатов.

Понижение стоимости евро вредит не только европейским экспортерам. Из-за этого также вырастет стоимость импорта – особенно нефти, которая в основном торгуется в долларах. Таким образом, уравнение евро и доллара приведет к повышению цен в зоне евро. Это, в свою очередь, заставит Европейский центральный банк прекратить многомиллиардную покупку ценных бумаг, которая призвана стимулировать пострадавшую экономику и едва заметную инфляцию. Кроме того, учитывая подорожание, вполне обоснованным окажется следующий шаг, а именно отказ от политики нулевой процентной ставки.

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В США из-за повышения курса доллара Трампу будет гораздо сложнее выполнить свои предвыборные обещания – вернуть перемещенные за рубеж рабочие места на американском производстве и увеличить зарплаты. Рост доллара не только повышает цены на товары американских экспортеров. Он способствует удешевлению иностранной конкуренции. В таком ожесточенном соревновании у индустрии останется только один выход, который не понравится Трампу: заменить людей роботами - или переместить заводы за рубеж.