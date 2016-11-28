Госзакупки по-новому: экономия благодаря Prozorro превысила 7 миллиардов

Экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившихся на всех госзаказчиков с 1 августа, по состоянию на 28 ноября составила 7,03 млрд грн.

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Соответствующая информация опубликована в модуле бизнес-аналитики Prozorro.

При этом средняя экономия в проведенных тендерах составила 13%, а среднее количество участников торгов - 2,5 на каждый тендер.

Больше всего тендеров в Prozorro провели Киевская городская государственная администрация (более 50 тыс.), Министерство инфраструктуры (25 тыс.), Днепропетровская областная государственная администрация (17,5 тыс.), а также Днепровский и Мариупольский городские советы (по 11 тыс.).

Как сообщал УНИАН, система электронных государственных закупок Prozorro с 1 августа стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

Ранее в Минэкономразвития рассчитывали, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн, а в 2017 году – 50 млрд грн.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.