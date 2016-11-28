Антимонопольный комитет разрешил Тигипко купить "Универсал Банк"

Антимонопольный комитет Украины разрешил Сергею Тигипко, владельцу «ТАСкомбанка», купить «Универсал Банк», входящий в состав международной финансовой группы Eurobank (Греция).

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«Разрешить физическому лицу – гражданину Украины Тигипко Сергею Леонидовичу опосредованное (через компанию Bailican Limited (г. Никосия, Кипр) приобретение акций «Универсал Банка» (Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления», - говорится в решении комитета, обнародованном на его сайте.

Кроме того, как сообщается на сайте АМКУ, Тигипко также получил разрешение на опосредованное (через компанию T.A.S. Overseas Investments Ltd (г. Никосия, Кипр)) приобретение свыше 50% акций страховой компании Aegon Life Ukraine (Киев, Украина), входящей в международную страховую группу Aegon с центральным офисом в Гааге (Нидерланды).

Справка УНИАН. Сергей Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе должность вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николай Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.

Принадлежащий Тигипко «ТАСкомбанк» (ранее банк «Бизнес Стандарт», Киев) работает на рынке Украины с 1989 года, занимая по состоянию на 1 октября 25-е место среди 100 работающих банков по объему активов.