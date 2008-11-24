В среду Кабмин изменит макропоказатели на 2008-2009 гг.

Утвердить изменения макропоказателей 2008 и 2009 года Кабмин планирует в среду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономики Богдан Данилишин.

Он сообщил, что на сегодняшнем заседании КМУ был проведен детальный анализ ситуации для формирования изменения макропоказателей на текущий и следующие годы, и на завтра запланировано совещание членов правительства с ведущими экспертами в финансовой сфере.

«Сегодня был сделан объективный анализ ситуации, завтра мы проведем большое совещание, и на среду выносится макроэкономический прогноз по 2008 и 2009 году, скорректированный со всеми экспертами», - сказал министр.