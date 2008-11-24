Защищенные статьи бюджета будут профинансированы

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак надеется, что, несмотря на ожидаемое невыполнение доходной части в ноябре и декабре, все защищенные социальные статьи бюджета 2008 года будут профинансированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя информацию министра финансов Виктора Пинзеника о том, что в ноябре и декабре ожидается невыполнение доходной части бюджета.

А.Шлапак напомнил, что в бюджете 2008 года заложен дефицит около 20 млрд. грн.

«Есть необходимость найти источники покрытия этого дефицита бюджета, чем правительство сегодня и занималось. Что касается зарплат бюджетников, то я уверен, что все защищенные статьи в этом году будут полностью проплачены», - сказал А.Шлапак.