Госбюджет Украины в ноябре и декабре выполнен не будет

Министр финансов Украины Виктор Пинзеник убежден, что в ноябре и декабре 2008 года доходная часть бюджета выполнена не будет.

Сегодня он заявил журналистам: «Первый месяц (ноябрь) по доходам в бюджет не будет выполнен… Это мы уже знаем, в декабре тоже».

При этом министр подчеркнул, что виноваты в этом банковская сфера и «другие секторы, которые испытывают кризис».

По его словам, на сегодняшний день ситуация по выполнению бюджета усложняется и даже те прогнозы, которые делались месяц назад, ухудшаются.

«Уплата налога на прибыль уже показала нам проблемы, по НДС - проблемы», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Кроме того, он подчеркнул, что ситуация по бюджету 2009 года также будет «не простой», хотя на сегодняшний день нельзя говорить о больших рисках в отношении инфляции.

Напомним, 20 ноября премьер-министр Украины Юлия Тимошенко высказала уверенность, что по итогам 2008 года госбюджет будет перевыполнен.

“Несмотря на мировой кризис, в этом году государственный бюджет будет перевыполнен, что позволит провести все расходы, которые запланированы”, - сказала Ю.Тимошенко. Она сообщила, что на сегодня наблюдается перевыполнение по сбору основных налогов.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что бюджет-2008 будет перевыполнен “по инерции”, благодаря позитивной динамики экономического развития первой половины 2008 года.

Между тем, по словам Ю.Тимошенко, 2009 год будет очень трудным в части наполнения государственного бюджета.

Стоит отметить, что, по данным Государственного казначейства Украины, в общий фонд Государственного бюджета в январе-октябре 2008 г. поступило 150 млрд. грн., что на 153,8%, или на 52,4 млрд. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины, плановые показатели за 10 месяцев 2008 г. перевыполнены на 6,5%, дополнительно в бюджет поступило почти 9,1 млрд. грн.

В течение октября т.г. в общий фонд госбюджета поступило 15,6 млрд. грн. доходов, что составляет 145,8% к соответствующему показателю 2007 г. Плановый показатель октября 2008 г. перевыполнен на 0,4%.

Изменениями в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которые были приняты в сентябре и вступили в действие в октябре 2008 г., увеличен годовой план доходной части бюджета на 1,8 млрд. грн.