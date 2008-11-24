Гривня будет искусственно удешевляться - эксперт

Эксперты Агентства моделирования ситуаций считают, что гривня будет искусственно удешевляться с целью дискредитации политики правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор агентства Виталий БАЛА.

Он обратил внимание на то, что в последнее время курс гривни снова стал падать. По мнению эксперта, окружение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а также приближенное к нему руководство Национального банка Украины, как минимум, не будут пытаться улучшить ситуацию. По словам В.БАЛЫ, ситуация с курсом гривни будет осложняться и в дальнейшем, и национальная валюта будет дешеветь. Эксперт считает, что эта спецоперация президентского окружения направлена на то, чтобы дискредитировать политику правительства. По словам В.БАЛЫ, целью этих действий является попытка «повесить всех собак» на правительство. Он добавил, что для этого также в ближайшее время будет проводиться активная информационная атака.

Эксперт также не исключил, что приближенные к окружению Президента парламентские силы снова будут инициировать вопрос ответственности правительства и персонально премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО за якобы некомпетентные действия в этой сфере.