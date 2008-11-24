Дерипаска: Россия упадет «на дно» в марте-апреле

Председатель наблюдательного совета корпорации "Базовый элемент" Олег Дерипаска полагает, что "дно кризиса" в России будет достигнуто к марту-апрелю 2009 года.

"Март-апрель будет дно. Будет ясен баланс спроса и предложения", - заявил он журналистам.

Он не стал прогнозировать, каким будет к этому моменту курс доллара к рублю. "Все зависит от правительства", - считает бизнесмен.

О.Дерипаска также констатировал, что избежать потерь российской экономике не удастся, но их можно минимизировать, передает РИА Новости.

"Сейчас мы должны думать о потребителе. Он ждет от нас новой цены", - продолжил предприниматель. По его словам, стимулирование спроса позволит вывести из кризисного состояния многие отрасли экономики.

"Нынешняя ситуация - это уникальный шанс для страны построить новые дома, обеспечив всех бездомных квартирами и домами, новые мосты, дороги, тоннели", - сказал О.Дерипаска. Вместе с тем он не ответил на вопрос, рассматривает ли "Базэл" какие-то новые объекты для инвестиций.