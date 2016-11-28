Закупка лекарств через ООН позволила за две недели сэкономить $3 миллиона

Закупка лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) позволила за две недели сэкономить 3 млн долл. бюджетных средств, сообщила пресс-служба ПРООН.

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«Через несколько недель после начала закупок лекарств Программой развития Организации Объединенных Наций за средства государственного бюджета 2016 года по заключенным сделкам уже достигнута экономия в 3 миллиона долларов по сравнению с ценами 2015 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ПРООН начала закупочный цикл 2016 года две недели назад, когда из госбюджета были перечислены соответствующие средства на закупку лекарств. Уже подписаны соглашения на сумму более 7,5 млн долл. с производителями лекарственных средств для лечения болезни Гоше и мукополисахаридоза. «Достигнуто снижение цен в пределах от 25% до 40% для каждого лекарственного средства по сравнению с ценами государственных закупок 2015 года», - говорится в сообщении. Поставки должны начаться в конце ноября.

Пресс-служба сообщила, что достигнутая экономия позволяет произвести закупку дополнительных лекарств для пациентов с болезнью Гоше, таким образом обеспечив терапию на более длительный период для текущих пациентов и возможность лечения новых пациентов.

Справка УНИАН. Семь государственных программ в области здравоохранения, подпадающих под действие договора между Министерством здравоохранения и ПРООН о закупке лекарств, направлены на лечение редких (орфанных) заболеваний, таких как муковисцидоз, первичные (врожденные) иммунодефициты, мукополисахаридоз, нанизм различного происхождения, болезнь Гоше, буллезный эпидермолиз.

В ПРООН отмечают, что на сегодня достигнут показатель в 99,5% поставленных медикаментов по 8 направлениям закупок за средства государственного бюджета 2015 года.