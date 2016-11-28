Гривня начала неделю с укрепления на межбанке и по официальному курсу

В понедельник, 28 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,64/25,67 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2709/27,3213 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3974/0,3985 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6595 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 396 сделок на сумму 190,54 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2565.9521 (28 ноября – 2572.4426)

100 EUR – 2716.8301 (28 ноября – 2724.7312)

10 RUR – 3.9528 (28 ноября – 3.9810)