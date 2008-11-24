НДС должен возмещаться по заявительному принципу

Правительству необходимо принять ряд мер, чтобы Украина смогла выйти на запланированный объем экспорта - более 22 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

По словам В.Клименко, на сегодня Украина экспортировала 10 млн. тонн зерна, а согласно балансу может экспортировать свыше 20 млн. тонн. Однако из-за кризиса ситуация на мировых рынках ухудшилась и спрос на украинское зерно снижается.

«Для того чтобы стимулировать украинский экспорт (зерна – УНИАН), нужно немедленно перейти на возмещение НДС экспортерам зерна по заявительному принципу: сегодня подаешь документы на возмещение НДС, завтра получаешь деньги», - сказал В.Клименко. На сегодня, по его словам, трейдеры имеют большие задолженности по возмещению НДС. «Проблема возмещения НДС должна быть кардинально решена, и не так, как она решалась до сих пор, – два месяца проверяем, а потом пытаемся невозмещать», - сказал президент УЗА.

Кроме того, по мнению В.Клименко, тарифы на железнодорожные перевозки необходимо вернуть на уровень 1 января 2008 года. Он отметил, что стоимость услуг по перевозке зерна с начала года выросла почти в 2 раза, тогда как стоимость зерна упала вдвое.

Также, считает президент УЗА, Украине необходимо закончить присоединение к Международному совету по зерну. Это позволит, в частности, принимать участие в программах ООН.

Кроме того, В.Клименко повторил, что необходимо разработать программу строительства элеваторов.

«Если это не будет принято и не будет сделано, мы получим беспрецедентные запасы зерна. Официально, по расчетам Всемирного банка, запрет экспорта зерна (в прошлом маркетинговом сезоне – УНИАН) привел к убыткам сельскохозяйственного комплекса Украины на сумму 15 млрд. грн. Но тогда мы подошли к 1 июня с запасами около 7 млн. тонн. А сейчас, если мы не вывезем с территории Украины зерно, мы можем подойти к новому урожаю порядка 15 млн. тонн. Это катастрофа! Мы будем затоварены зерном, которое практически некуда деть. Поэтому эти меры должны быть приняты немедленно», - сказал В.Клименко.

Он подчеркнул, что другие страны, которые являются конкурентами Украины на мировом зерновом рынке, также начинают стимулировать экспорт зерна. В частности, Россия рассматривает возможность введения субсидии на экспорт зерна в размере 40 долл. за тонну.