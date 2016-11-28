СМИ отправили Гонтареву в отставку – Нацбанк опроверг

Информация об отставке главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой не соответствует действительности, сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.

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«Эта информация не соответствует действительности», - сообщил представитель пресс-службы, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

Ранее о том, что глава НБУ в ближайшее время оставит свой пост, сообщил сайт «24» со ссылкой на свои источники в Администрации президента и Национальном банке.