СМИ отправили Гонтареву в отставку – Нацбанк опроверг
19:09, 28 ноября 2016Финансы
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В НБУ заявили, что информация не соответствует действительности.
Валерия Гонтарева / REUTERS
Информация об отставке главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой не соответствует действительности, сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.
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«Эта информация не соответствует действительности», - сообщил представитель пресс-службы, комментируя соответствующие публикации в СМИ.
Ранее о том, что глава НБУ в ближайшее время оставит свой пост, сообщил сайт «24» со ссылкой на свои источники в Администрации президента и Национальном банке.
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