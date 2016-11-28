Международные резервы Украины сократились впервые за семь месяцев

Текущий уровень международных резервов Украины составил 15,2 млрд долл. США, сообщили УНИАН в Национальном банке Украины.

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Таким образом, по сравнению с началом ноября резервы снизились на 0,3 млрд долл., или на 1,9%.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в сентябре выросли на 9,9%, или на 1,4 млрд долл., - до 15,5 млрд долл.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл. на 1 января 2016 года.