ВВП РФ в октябре вырос на 5,9%

Рост ВВП России в октябре 2008 года составил 5,9% к данным аналогичного периода прошлого года, но снизился по сравнению с сентябрем на 0,4%. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в опубликованном в понедельник мониторинге Минэкономразвития о ситуации в российской экономике в январе-октябре. Рост ВВП РФ в январе-октябре составил 7,5% по сравнению с январем-октябрем 2007 года. По итогам 2008 года, по прогнозу Минэкономразвития, ожидается рост ВВП на уровне 7,3%, что несколько ниже официального прогноза правительства РФ на этот год в 7,6-7,8%. По оценке экспертов МВФ и Всемирного банка, в 2009 году рост ВВП России замедлится до 3-3,5% в связи с мировым экономическим кризисом.