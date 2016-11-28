Минфин в декабре хочет одолжить на внутреннем рынке больше валюты, чем планировал

Министерство финансов Украины откорректировало график аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на четвертый квартал, увеличив количество аукционов с размещением валютных бумаг в декабре.

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Как сообщается на сайте министерства, 13 декабря Минфин планирует размещение валютных облигаций сроками обращения 17, 18 и 20 месяцев, 20 декабря – 22 и 24 месяца.

Ранее Минфин планировал провести в декабре только один аукцион с размещением валютных облигаций сроком обращения 2 года – 13 декабря.

Также обновленный график предполагает размещение гривневых облигаций сроками обращения 3 месяца в декабре дважды – 6 и 27 декабря.

Кроме того, как и ранее, Минфин намерен еженедельно по вторникам до конца года предлагать инвесторам гривневые облигации сроком обращения 6, 9 и 12 месяцев, а также поочередно – сроками обращения 2 года, 3 года и 5 лет.

Справка УНИАН. По состоянию на 25 ноября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 540,369 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 360,646 млрд грн, или 67% их общего объема.