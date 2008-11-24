Казахстан: 10 млрд. долл. на борьбу с кризисом

Правительство Казахстана на реализацию антикризисной программы планирует направить не менее 1,2 триллионов тенге (10 млрд. долл.). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр республики Карим Масимов, выступая в пятницу перед членами партии парламентского большинства "Нур Отан" ("Свет Отечества", лидером которой является президент республики Нурсултан Назарбаев). "На реализацию мероприятий плана будет направлено не менее 1,2 триллиона тенге", - сказал Масимов. Он напомнил, что стабилизационный план правительства состоит из пяти направлений, определенных президентом страны. "Это обеспечение устойчивости финансового сектора, на который будет направлено 4 миллиарда долларов, стабилизация рынка недвижимости, на которую планируется направить 3 миллиарда долларов; поддержка малого и среднего бизнеса - 1 миллиард долларов; форсированное развитие агропромышленного комплекса - 1 миллиард долларов и реализация прорывных инновационных, инфраструктурных, индустриальных проектов - также 1 миллиард долларов", - отметил премьер. Премьер-министр считает, что разработанный правительством, Нацбанком и Агентством по финнадзору план "позволит нам не допустить, как случилось в некоторых странах, резкого ухудшения ситуации, даст возможность Казахстану пережить мировой кризис с обновленной, более сильной и конкурентоспособной экономикой". "Наш план точно просчитан, он реально выполним и полностью обеспечен необходимыми ресурсами", - заверил он. Антикризисный план будет вынесен на обсуждение правительства во вторник.