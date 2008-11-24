Белоруссия и Россия расширяют расчеты в рублях

Белоруссия и Россия подготовили проект соглашения о расширении применения российского рубля в расчетах между хозяйствующими субъектами, сообщили в управлении информации Национального банка Белоруссии. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию Нацбанка, в ходе заседания Межбанковского совета Белоруссии и России, которое состоялось в Москве, "стороны договорились максимально возможно использовать российский рубль во взаимных расчетах". "Для решения этой задачи были рассмотрены проекты постановления Высшего государственного совета Союзного государства двух стран и соглашения между двумя странами о расширении применения российского рубля в расчетах между субъектами хозяйствования Белоруссии и Российской Федерации. По итогам обсуждения поручено рабочим группам Национального банка Белоруссии и Банка России продолжить работу в данном направлении", - говорится в пресс-релизе Нацбанка. По данным платежного баланса за январь-сентябрь 2008 года, доля использования российского рубля в расчетах между двумя странами составляет около 56% всего объема торгового оборота. При этом платежи российских предприятий за импорт белорусской продукции в российских рублях достигли около 89%, а белорусских предприятий за поставляемую продукцию из России - немногим более 44%. Кроме того, участники заседания обсудили сложившуюся ситуацию на белорусском и российском финансовых рынках в связи с международным финансовым кризисом и меры по минимизации его последствий. Стороны договорились о постоянном информировании Межбанковского валютного совета по данному вопросу, в том числе о принимаемых мерах по регулированию ликвидности банковского сектора. Очередное заседание Межбанковского валютного совета намечено провести в феврале 2009 года на территории Белоруссии.