ВБ: Реструктуризация украинского банковского сектора займет 1-2 года

Во Всемирном банке прогнозируют, что реструктуризация банковского сектора займет от одного до двух лет и потребует значительной технической поддержки.

Как сообщили УНИАН в Dragon Capital, об этом заявил на организованной инвесткомпанией телефонной конференции с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер.

По его словам, Всемирный банк в настоящее время обсуждает с украинскими властями пакет мер, который включает три основных элемента. Помимо предоставления финансовой поддержки бюджету, Всемирный банк совместно с ЕБРР, МФК и рядом других международных организаций координирует программу реабилитации банковского сектора, которая поможет покрыть затраты на финансирование рекапитализации банковского сектора и разрешение проблем банков-банкротов (банков третьего и четвертого уровней). По словам М.Райзера, ВБ также планирует продолжить инвестирование в социальную и материальную инфраструктуру, чтобы поддержать планку капитальных инвестиций на достаточном уровне, что будет способствовать более быстрому восстановлению экономики Украины. Всемирный банк также обсуждает с украинскими властями пути возможного перенаправления фискальных расходов с целью смягчения социальных последствий кризиса.

По оценкам банка, в бюджетах 2009 и 2010 гг. существует возможность перераспределения достаточно существенной суммы (несколько процентных пунктов ВВП), что повысит эффективность социальных расходов.