«Фокстрот» презентовал фильм «Маленькая жизнь»

В столичном Доме кино 20 ноября состоялась благотворительная презентация отечественного игрового полнометражного фильма „Маленькая жизнь” известного украинского сценариста и режиссера-дебютанта Александра Жовны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Группы компаний «ФОКСТРОТ», в рамках социального проекта которого «Народный кинозал» демонстрируется лента.

Режиссер фильма получил орден в честь 1020-летия крещения Руси «за искреннюю любовь к каждой маленькой жизни и небезразличие к детским проблемам» от отца Павла Поваляева из Миссии социальной помощи детям УПЦ.

Также в день презентации ГК „ФОКСТРОТ” как продюсер „Маленькой жизни” и инициатор благотворительной презентации ленты, собрал своих партнеров по бизнесу и социально-полезной деятельности. Каждый из приглашенных смог принять участие в сборе средств для реанимационных отделений Кировоградской областной детской больницы.

Сбор средств проводится в рамках Всеукраинской благотворительной программы „Здоровые дети в счастливой стране”, в рамках которой передано медицинское оборудование для 11 областных детских больниц. Программа инициирована Всеукраинским благотворительным фондом „Детский мир”, ее активным участником на протяжении двух лет является ГК „ФОКСТРОТ”.

Группа компаний «Фокстрот» с 1994 года работает в Украине, а с 2007 года – за рубежом (Молдова). Развивает торговые сети «Фокстрот. Техника для дома» (222), «Фокстрот. Цифровая техника» (23), «FoxMart» (35), «Техношара» (17) (ретейл бытовой и электронной техники), а также «Секунда» и «Montres» (часовой ритейл, 53 магазина). С 2008 года в состав Группы компаний «Фокстрот» входит компания DEPOT Development Group (управление недвижимостью).

Официальный оборот ГК «Фокстрот» за прошлый финансовый год, согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2007 год, составил 669 млн. долл.