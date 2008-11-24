Севастополь прогнозирует снижение бюджета-2009 на 77 млн.

В связи с финансово-экономическим кризисом бюджет г. Севастополя на 2009 год может быть меньше городского бюджета-2008.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге для журналистов первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир Казарин.

«К сожалению, есть все основания полагать, что нарастание увеличивающегося год от года севастопольского бюджета будет прервано, и предварительные цифры, которые нам сейчас доводят сверху, говорят о том, что бюджет будет всего 1,1 млрд. грн. Будет сильное падение бюджета… Все защищенные статьи гарантируются, все остальное — как бы решайте сами».

По словам представителя руководства исполнительной власти города, рабочая группа городской администрации на прошлой неделе в Министерстве экономики Украины пыталась защитить целый ряд проектов, чтобы они попали в бюджет 2009 года. "Для нас один из самых приоритетных вопросов — это завершение строительства дюкера, осталось построить только подводную часть под Севастопольской бухтой, но для этого надо где-то 70-80 млн. грн.", - сказал В.Казарин.

С другой стороны, добавил он, «мы хотели бы, чтобы были подтверждены и 10-летняя программа развития «Национального заповедника «Херсонес Таврический», давным-давно подтвержденная, но никак не включенная в финансирование… и так называемый гуманитарный указ Президента Украины, включающий, в том числе, и Севастопольский русский драматический театр, и Библиотеку Льва Толстого, и «Театр на Большой морской», и украинскую школу-коллегиум». «У нас был довольно подробный разговор в министерстве, они выслушали, сказали, что понимают нас, будут стараться. Но также сказали, что и мы должны понимать, какая сложная в Украине экономическая ситуация, и не смогли дать никаких гарантий, что в новом госбюджете интересы Севастополя будут учтены во всей полноте», - отметил первый заместитель председателя городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации, глава города Сергей Куницын, комментируя сегодня на аппаратном совещании «бюджетную тему», также заявил: «Прогноз неутешительный — в лучшем случае, в нем будут заложены средства на бюджетную сферу и оплату за энергоносители. Ничего не строить, не начинать, не достраивать». С.Куницын поручил всем управлениям—распорядителям бюджетных средств до конца года освоить все деньги. «Такого финансирования, как в этом году, возможно, у нас уже не будет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Севастопольский горсовет утвердил бюджет города на 2008 год в сумме 1 млрд. 177 млн. грн.