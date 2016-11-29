Минфин рассчитывает на получение транша МВФ до конца года

Министерство финансов Украины рассчитывает, что Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда в декабре соберется на заседание по оценке выполнения нашей страной программы EFF, утвержденной в марте 2015 года, и примет решение о выделении Киеву четвертого кредитного транша в размере 1,3 млрд долл. Об этом УНИАН сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы рассчитываем, что заседание Совета директоров (МВФ - УНИАН) пройдет до конца года. Мы ждем и рассчитываем. Мы также рассчитываем получить деньги до конца года. Но ничего критичного не будет, если они придут уже в январе», - сказал министр.

Читайте такжеГонтарева обвинила популистов в расшатывании "хрупкой стабильности"Он также сообщил, что представители Фонда удовлетворены проектом государственного бюджета на 2017 год и ходом обсуждения других вопросов, в частности, пенсионной и земельной реформы. «Бюджет они видели, у нас тут полное взаимопонимание, хорошее взаимодействие. Они им удовлетворены. А что касается пенсионного законопроекта - он нарабатывается», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 млрд долл.

Сейчас идет третий пересмотр программы, результатом которого может стать выделение нашей стране четвертого кредитного транша по программе в размере 1,3 млрд долл. Правительство рассчитывает, что эти средства могут прийти в Украину уже до конца года, однако вероятность такого сценария остается невысокой.

Ключевыми требованиями МВФ являются принятие бюджета на 2017 год, усиление ответственности чиновников и доведение до судов дел о фактах коррупции, а также разработка модели пенсионной системы и сбалансированной системы налогообложения.