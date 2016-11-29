Нацбанк готовится к возобновлению финансовых операций с Ираном

Национальный банк Украины в ближайшее время доработает свои нормативные документы, и украинские банки смогут открывать корсчета и проводить операции с иранскими банками.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Олега Чурия в ходе традиционной встречи с руководителями 40 крупнейших банков.

Читайте такжеСовет НБУ будет ежеквартально оценивать влияние действий регулятора на экономику«В этом месяце вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, которое, в частности, отменило санкции на проведение финансовых операций с банками Ирана. После того, как Национальный банк в ближайшее время приведет свои нормативные требования в соответствие с настоящим постановлением, украинские банки также смогут открывать корсчета и проводить операции с иранскими банками», - отметил Чурий.

Он также сообщил, что первое заседание рабочей группы по сотрудничеству между банковскими системами Ирана и Украины, состоялось на прошлой неделе. В дальнейшем группа планирует детальнее проработать потенциальные пути сотрудничества между банковскими системами двух стран.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году планирует возобновить сотрудничество с Исламской Республикой Иран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах после 11-летнего перерыва.