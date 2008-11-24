Объем ПИИ в экономику АРК за 9 месяцев вырос на 4,6%

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Автономной Республики Крым по состоянию на 1 октября 2008 года составил 759,6 млн. долл., что на 4,6% больше, чем на начало года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за январь-сентябрь 2008 года в экономику АРК от зарубежных предпринимателей поступило прямых иностранных инвестиций на сумму 111,9 млн. долл., в том числе из стран СНГ – 40,3 млн. долл. (36% общего объема), из стран ЕС – 45,7 млн. долл. (40,8%), из других стран мира – 25,9 млн. долл. (23,2%).

В рамках договоров о сотрудничестве между странами наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций по состоянию на 1 октября т.г. поступили от партнеров из Российской Федерации, Германии, Кипра, Объединенного Королевства, Британских Виргинских островов, Сейшел, США и Венгрии. Доля перечисленных стран-инвесторов составляет 85,9% в общем объеме прямых иностранных инвестиций в АР Крым.

За январь-сентябрь 2008 г. наибольшие суммы инвестиций поступили на строительные предприятия – 54,6 млн. долл., на предприятия, занимающиеся операциями с недвижимостью, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям, – 23,7 млн. долл., на предприятия транспорта и связи – 9,1 млн. долл., в сферу коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сферу культуры и спорта – 4 млн. долл., в сельское и лесное хозяйство – 1,3 млн. долл.

Наибольший приток средств иностранных инвесторов в Крым за 9 месяцев 2008 г. зафиксирован на предприятиях Симферополя – 55,3 млн. долл., Армянска – 2,8 млн. долл., Алушты – 2,4 млн. долл., Керчи – 1,4 млн. долл., Красноперекопска – 1,3 млн. долл., Евпатории – 1,1 млн. долл., а также Сакского (4,1 млн. долл.) и Красноперекопского (1 млн. долл.) районов.

Общий объем инвестиций внешнеэкономической деятельности, включая заемный капитал, на 1 октября 2008 года составил 828,6 млн. долл.