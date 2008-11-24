НБУ не разъяснил, как привязывать валютный курс к межбанковскому

Банкиры ожидают разъяснений от Национального банка Украины относительно его постановления № 351 о привязке наличного курса валют к межбанковскому.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укргазбанка», пока писем относительно формирования наличного курса валют согласно межбанковскому в банк не поступало.

Не получали писем с разъяснением и в Украинском банке развития и партнерства, сказал УНИАН директор департамента казначейства банка Виктор ЕРАСОВ. По его словам, это прецедент перехода на свободный рынок, о котором говорил ранее Нацбанк, но разъяснений относительно постановления НБУ, которые бы пролили свет на курсообразование, пока не было.

В то же время, по информации НБУ, на днях банки будут оповещены о системе формирования наличного курса валют.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановил привязать официальный курс доллара к курсу на межбанковском рынке. Соответствующее постановление НБУ должно вступить в силу с 28 ноября 2008 г.

«К доллару США – на уровне курса, установленного на межбанковском валютном рынке Украины по результатам функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ, сложившейся за предыдущий рабочий день», – говорится в постановлении.

Ранее официальный курс определялся с учетом не только котировок на межбанке, но и интервенций НБУ, курсовых изменений на международных финансовых рынках и других показателей.