В Нацбанке уверяют, что повышение "минималки" не приведет к росту цен

Влияние анонсированного правительством повышения минимальной заработной платы в Украине до 3,2 тыс. грн с 2017 года на уровень инфляции в следующем году будет сдержанным и не приведет к выходу инфляции за целевые пределы ну уровне 8% плюс/минус 2 п.п.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на выступление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба в ходе традиционного совещания с руководителями 40 крупнейших украинских банков.

Как отмечается в сообщении, в результате повышения минимальной зарплаты Нацбанк прогнозирует рост средней номинальной заработной платы в 2017 году примерно на 23%. Особенно высокими темпами средняя зарплата вырастет для низкооплачиваемых работников. Как следствие, возрастет их потребление, в основном продовольственных товаров. При этом эффект на платежный баланс, а значит на валютный рынок, будет минимальным, поскольку дополнительные доходы будут направлены преимущественно на товары внутреннего производства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал ко второму чтению Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год, который предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн.

На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Дополнительные доходы правительство ожидает получить за счет повышения отчислений прибыли Национального банка Украины на 4 млрд грн, дивидендов – на 1,6 млрд грн и роста налоговых поступлений в результате повышения зарплаты - на 9,4 млрд грн по госбюджету и на 10,9 млрд грн – по местным бюджетам.