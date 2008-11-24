МВФ предложил Турции 19 млрд. на поддержание экономики

Международный валютный фонд предложил Турции кредит на поддержание экономики в размере 19 миллиардов долларов, сообщает Лента.ru со ссылкой на AFP. Соглашение о предоставлении средств между МВФ и правительством Турции еще не подписано, поскольку страна рассчитывает на получение кредита в размере от 20 до 40 миллиардов долларов.

Поводом для обращения за кредитом в МВФ стало снижение темпов роста ВВП Турции, а также обесценивание национальной валюты. За последние два месяца стоимость турецкой лиры снизилась на треть. Как ожидается, по итогам 2008 года рост ВВП страны составит 3,3%. Для сравнения, по итогам 2007 года экономика страны выросла на 4,5%, а 2006-го - на 6,9%.

В начале ноября 2008 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило прогноз по кредитным рейтингам Турции со "стабильного" до "негативного".

Изначально МВФ был готов предоставить Турции кредит в размере 15 миллиардов долларов - именно на такую сумму в условиях текущего глобального финансового кризиса может претендовать практически любая страна мира. Об этом пишет газета The Guardian. Тем не менее, из-за требований турецкого правительства лимит был повышен.

В конце 2000-го - начале 2001 года Турция уже получила кредит МВФ в размере 10 миллиардов долларов на поддержание экономики. Заемные средства потребовались после того, как иностранные инвесторы начали выводить деньги из страны. Срок соглашения о предоставлении кредита истек в мае 2008 года, однако Турция все еще должна вернуть МВФ девять миллиардов долларов.

С начала октября 2008 года за помощью в МВФ обратились несколько стран, при этом фонд уже решил предоставить кредиты Венгрии, Исландии, Украине, Пакистану и Сербии. 20 ноября с просьбой о финансовой помощи в МВФ обратилась Латвия.