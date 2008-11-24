Обама: Необходим новый план по стимулированию экономики

Избранный президент США Барак Обама заявил о необходимости принятия в США нового плана по стимулированию американской экономики, передает РИА Новости. "Я попросил мою экономическую команду выработать рекомендации для этого плана и в течении следующих двух месяцев вести консультации с конгрессом, текущей администрацией и федеральной резервной системой", - сказал Обама в понедельник на пресс-конференции в Чикаго (штат Иллинойс). По словам избранного президента США, план по стимулированию "будет иметь такой объем и масштаб, который будет необходим для того, чтобы вернуть экономику снова на рельсы". Обама при этом сообщил, что в настоящее время не хочет пока называть конкретные цифры финансирования, необходимого для реализации такого плана. В феврале текущего года конгресс и администрация Джорджа Буша приняли первый пакет государственных мер по стимулированию американской экономики объемом в 168 миллиардов долларов. В начале октября в связи с обострением глобального финансового кризиса конгресс и Белый дом приняли пакет экстренных государственных мер по стабилизации финансовых рынков объемом в 700 миллиардов долларов.