Обама назначил министра финансов в будущей администрации

Избранный президент США Барак Обама объявил в понедельник о своем решении назначить 47-летнего Тимоти Гайтнера (Timothy Geithner) министром финансов США в своей будущей администрации. Как сообщает РИА Новости, о своем решении Обама объявил на пресс-конференции в Чикаго (штат Иллинойс), на которой присутствовал также избранный вице-президент США Джозеф Байден. Гайтнер в настоящее время является заместителем председателя комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также возглавляет нью-йоркское отделение ФРС. Новая администрация приступит к исполнению своих обязанностей после инаугурации Обамы, которая состоится 20 январая 2009 года.