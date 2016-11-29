В НБУ назвали количество украинских банков, нуждающихся в увеличении капитала

По результатам проведенной Национальным банком Украины диагностики второй двадцатки банков 12 из них еще нуждаются в увеличении капитала.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой в ходе традиционной встречи с руководителями 40 крупнейших украинских банков.

«Топ-20 банков выполнили свои обязательства по докапитализации, по одному банку такая проверка еще продолжается. Из второй двадцатки банков - 12 еще нуждаются в увеличении капитала», - сказала Рожкова.

По ее словам, для этой группы банков, согласно договоренности с Международным валютным фондом, срок достижения нулевого уровня достаточности капитала продлен на 1 месяц - до конца 2016 года.

Также она сообщила, что из третьей группы, насчитывающей 21 банк, 2 - не нуждаются в докапитализации, 8 - нуждаются в довнесении капитала лишь для достижения минимального размера уставного капитала, 11 банкам необходимо докапитализироваться на ту или иную сумму. «Следующий год будет посвящен диагностике небольших банков», - анонсировала Рожкова.

Кроме того, она напомнила о предстоящем вступлении в силу новых правил оценки банками рисков по активам и отметила, что регулятор находится в постоянном диалоге с банковским сообществом и рассматривает конструктивные предложения, которые возникают в процессе тестового периода.

Помимо этого, Рожкова представила новый подход к банковскому надзору, который будет базироваться на оценке рисков и позволит усилить качество и глубину анализа банковской деятельности, чтобы надзорная функция соответствовала рискам банков для всей системы.

Как сообщал УНИАН, крупнейшие банковские учреждения по результатам диагностического обследования топ-20 банков, проведенного Национальным банком Украины в 2015 году, к 1 сентября 2016 года приняли меры по выполнению программы докапитализации совокупным объемом 108 млрд грн.

В этом году НБУ проводил диагностику еще 40 банков, проанализировав активы 60 банков, на которые в совокупности приходится 97% банковского сектора.

Ранее, в мае, глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что в рамках согласованного с Международным валютным фондом плана докапитализации украинские банки должны достичь адекватности капитала в 10% в течение следующих 4 лет.