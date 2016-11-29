Минсоцполитики: тотальная монетизация субсидий на данный момент "нереальна технологически"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время дебатов по монетизации субсидий сообщил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

«Министерство социальной политики не видит в ближайшей перспективе возможности монетизации всех субсидий. Это просто нереально сделать технологически, потому что, даже если спроецировать ситуацию, когда нужно открыть 7 млн личных счетов для выплаты субсидии – это может растянуться на полгода-год минимум», - сказал Музыченко.

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Он отметил, что монетизация рассматривается сегодня, как один из вариантов развития системы субсидий, что должно стимулировать население экономить энергоресурсы. В то же время, есть два варианта монетизации: на уровне предприятий теплокоммунэнерго, когда им в денежной форме выплачиваются средства за субсидиантов, рассчитанные на основании социальных нормативов потребления, и на уровне населения, когда каждое домохозяйство получает средства на собственный счет.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк отметил, что до конца текущего отопительного периода можно внедрить монетизацию сэкономленной суммы субсидии.

«Для этого есть возможность привлечь ресурсы, и есть время, чтобы это завершить технически до апреля», - сказал Вовк.

Также он отметил, что правильным решением было бы внедрить план снижения социальных норм потребления энергоресурсов. Социальные нормы потребления рассчитываются исходя из реального среднего потребления домохозяйств и используются для расчета суммы субсидии.

Однако в прошлом отопительном периоде из-за завышенных норм на счетах домохозяйств сформировалась экономия субсидии на более чем 10 млрд грн. Она была возвращена в бюджет, а домохозяйства оставили лишь эквивалент 100 кубометров газа, который можно использовать в текущем отопительном периоде.

Поэтому Вовк предложил прописать план постепенного снижения социальных норм потребления на три года вперед, чтобы люди могли реально видеть, что их ждет, и планировать свои затраты на энергоэффективные мероприятия для экономии ресурсов.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, в Украине получатели субсидий, которые сэкономят энергоресурсы, по итогам уже этого отопительного сезона получат на сэкономленную сумму средства для реализации мер по энергоэффективности.

В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 годов вырастет до 8,5 миллионов с 5,5 млн после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов сообщали, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 млрд грн на эти цели, а в 2016 году указанные расходы превысят 40 млрд грн.

Ранее правительство отказалось монетизировать все оставшиеся неиспользованными средства по субсидиям населения из-за завышенных социальных нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Как пояснялось, два года назад на отопление 1 квадратного метра по нормативам выделялось 11 кубических метров газа. Затем показатель снизили до 7 куб м. Теперь норматив составляет 5,5 кубометров. При этом, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, прошлой зимой потребление было на уровне 5,3 кубометров на 1 кв. м жилья.