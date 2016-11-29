Гонтарева рассказала, сколько миллиардов Украина должна выплатить кредиторам в 2017 году

Отказ от поддержки Международного валютного фонда и других международных доноров обернется снижением золотовалютных резервов Украины и угрожает финансовой стабильности в стране.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе традиционной встречи с руководителями 40 крупнейших украинских банков.

«Крайне важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и получать финансирование по программе. Без поддержки МВФ и других международных доноров золотовалютные резервы уже в следующем году начнут снижаться, ведь в 2017 году нам нужно не только осуществлять платежи по внешнему долгу на сумму около 1,6 млрд долл. США, но и возвращать МВФ более 1 млрд долл. США по программе stand-by», - заявила Гонтарева.

По ее словам, в этом случае финансовую стабильность в Украине гарантировать будет невозможно.

Как сообщал УНИАН, текущий уровень международных резервов Украины составил 15,2 млрд долл. США, что на 0,3 млрд долл., или на 1,9%, ниже показателя на начало ноября.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл. на 1 января 2016 года.