Валютные качели: гривня "отвоевала" у доллара еще несколько копеек

Во вторник, 29 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,57/25,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,29/27,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3993/0,4007 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 25,6003 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 302 сделки на сумму 153,6 млн долл.