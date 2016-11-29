Суд арестовал два здания в центре Киева по делу о хищении денег "Фидобанка"

Государственная финансовая служба по ходатайству прокуратуры в рамках расследования хищения средств неплатежеспособного «Фидобанка» арестовала два офисных здания в центре Киева.

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"По ходатайству прокуратуры г. Киева и следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной финансовой службы в г. Киеве в рамках уголовного производства по факту доведения ПАО «Фидобанк» до неплатежеспособности суд наложил арест на два офисных помещения, расположенных на ул. Большая Васильковская в Киеве, общей площадью около 6 тыс. кв. м", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, досудебным расследованием установлено, что должностными лицами «Фидобанка» в 2015 году указанное имущество было отчуждено коммерческой структуре за 170 млн грн. Однако выяснилось, что покупка этой недвижимости состоялась через цепь фиктивных компаний и за счет средств, которые непосредственно относятся к активам этого же банка.

"Преступные действия служащих финучреждения привели к нанесению многомиллионных убытков вкладчикам и кредиторам банка, и как следствие - отнесение его к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Фидобанк» 20 мая. С 20 июля фонд начал процедуру ликвидации банка.

«Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работал на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.