ВВП России в октябре вырос на 5.9%, за 10 месяцев - на 7.5%

Рост ВВП РФ в октябре составил 5.9% в годовом исчислении, за 10 месяцев - 7.5%, сообщает "AK&M" данные Минэкономразвития.

По итогам года рост ВВП ожидается на уровне 6.8-7%.

В октябре усилилось негативное влияние развивающегося мирового финансового кризиса на реальный сектор российской экономики. Данные о росте производства в основных отраслях экономики свидетельствуют о том, что в октябре реальный сектор отреагировал на ограничение доступа к кредитам и сокращению спроса и инвестиций сокращением темпов роста, подчеркивается в докладе.

Отмеченное в октябре замедление динамики добывающих и обрабатывающих отраслей при сохранении тренда снижения скажется на невысоких темпах роста промышленности в 2008 году.

Основным источником замедления роста в октябре стало падение в металлургическом и химическом производствах, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

В ноябре-декабре обрабатывающие производства также столкнутся с падением спроса, что негативно скажется на темпах роста производства. На стагнацию в промышленности указывает и снижение цен производителей в октябре на 6.6%, которое отражает уменьшение конечного спроса на продукцию промышленности и рост запасов продукции, а не падение цен на ресурсы. В целом по итогам 2008 года прирост валовой добавленной стоимости в промышленности ожидается в 1.7% по сравнению с 4% в 2007 году.