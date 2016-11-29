"Бюджет качественный и честный": Гройсман просит депутатов вовремя принять главную смету страны

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал парламент в ближайшие пленарные недели рассмотреть и принять проект государственного бюджета на 2017 год.

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Об этом глава правительства сказал в ходе посещения государственного предприятия «Антонов».

Премьер напомнил, что бюджет был подан в парламент вовремя, а его параметры - реалистичные и честные. По мнению Гройсмана, парламент должен консолидироваться и принять бюджет.

«Мы направили бюджет для голосования во втором чтении. Бюджет качественный и честный, - сказал глава правительства. - Сейчас бюджет в парламенте. Мы выходим на то, чтобы в ближайшие пленарные недели выйти на его рассмотрение. Это бюджет развития и стабилизации».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины впервые за несколько последних лет своевременно - 15 сентября - подал в парламент проект государственного бюджета Украины на 2017 год. Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%, дефицит бюджета на уровне 3% ВВП.

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20 октября Верховная Рада Украины приняла проект госбюджета на 2017 год в первом чтении и подала ко второму чтению более 1000 поправок на общую сумму прядка 900 млрд грн.

9 ноября Кабмин завершил обработку предложенных изменений и подал проект бюджета ко второму чтению. Доходы госбюджета были установлены на уровне 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту.

Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше предыдущего показателя.

Предельный уровень дефицита остался на прежнем уровне - 77,5 млрд грн.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.