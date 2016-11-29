Нацбанк планирует выпуск собственных электронных денег

Об этом сообщила руководитель проектов и программ управления стратегии и реформирования банковской системы НБУ Юлия Лях в ходе круглого стола в Киеве.

«В рамках проекта Cashless economy мы анализируем возможность построить на базе «Простіра» инновационную, высокоэффективную и гибкую платформу, на базе которой будет с использованием технологии Blockchain внедрена электронная денежная национальная единица», - сказала Лях.

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По ее словам, этот проект уже стартовал и рассчитан до 2020 года, но его первые результаты можно будет увидеть уже в следующем году.

Справка УНИАН. Национальная платежная система «Простір» (ранее - Национальная система массовых электронных платежей или НСМЭП) – внутригосударственная банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, платежной организацией которой является Национальный банк Украины.