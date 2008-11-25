Минтруда заверяет в отсутствии оснований для возникновения социального взрыва в Украине

На сегодня нет оснований говорить о возможности возникновения в Украине социального взрыва, заявляет министр труда и социальной политики Людмила Денисова.

По ее словам, правительство работает над минимизацией негативных последствий мирового финансового кризиса и активизирует работу относительно социальной составляющей. „Мы не имеем права допустить, чтобы люди почувствовали на себе дыхание финансовой нестабильности”, - подчеркнула Л.Денисова. Главные задачи на 2009 год – ограничить рост уровня безработицы, обеспечить бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. Борьба с сокращением штатов предприятий будет осуществляться через поддержку тех работодателей, которые не будут увольнять работников. Люди, которые временно потеряют работу, обязательно получат государственную поддержку, а также будут привлечены к общественным работам, заверила министр.

„Безусловно, есть снижение поступлений средств в Фонд оплаты труда, в Пенсионный фонд, но нет никаких признаков для того, чтобы говорить о дефиците”, - сказала министр.

Она также отметила, что пенсии сегодня выплачиваются стабильно и своевременно. Л.Денисова заверила, что такая же ситуация сохранится и в следующем году.

Ранее Л.Денисова заявляла, что в Украине с начала ноября текущего года количество безработных, официально поставленных на учет в центре занятости, увеличилось на 54 тыс. человек, в то время как за октябрь их численности выросла на 23 тыс.

«На сегодняшний день в центре занятости на учете 614 тыс. безработных граждан, по сравнению с показателем на 1 ноября, их количество увеличилось на 54 тысячи. За октябрь количество официально зарегистрированных безработных увеличилось на 23 тысячи», - сказала Л.Денисова.

По словам министра, самый высокий уровень безработицы (более 8%) зафиксирован в Николаевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской и Черновицкой областях. Самый низкий уровень безработицы в Киеве - 2,9%.

Министр подчеркнула, что, по предварительным прогнозам, уровень безработицы в 2009 году составит до 7,5% по оптимистическому прогнозу, и 8,5% - по пессимистическому.